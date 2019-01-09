Zincirleme Trafik Kazaları: 8 Yaralı

Mardin
'de buzlanma nedeniyle meydana gelen üç ayrı zincirleme trzincirleme trafkkazada 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Artuklu- Ömerli
kara yolunda Yalım
Mahallesi mevkisinde yoldaki gizli buzlanma nedeniyle 13 araç çarpıştı, kazaya karışan yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı.
Kazada, 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilirken diğer 2'i ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Mardin- Diyarbakır
kara yolu Nur Mahallesi mevkisinde 3 aracın karıştığı kazada ise 3 kişi hafif yaralandı.
Mardin Cumhuriyet Meydanı
'nda da 3 aracın karıştığı kaza meydana geldi.
Kazalarda, 19 araçta hasar oluştu.
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ve Karayollarına bağlı ekipler ise buzlamaya karşı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.