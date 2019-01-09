Son Dakika Haberleri: Zincirleme Trafik Kazaları: 8 Yaralı

Zincirleme Trafik Kazaları: 8 Yaralı

41 dakika önce

Mardin'de buzlanma nedeniyle meydana gelen üç ayrı zincirleme trzincirleme trafkkazada 8 kişi yaralandı.

Mardin'de buzlanma nedeniyle meydana gelen üç ayrı zincirleme trzincirleme trafkkazada 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Artuklu- Ömerli kara yolunda Yalım Mahallesi mevkisinde yoldaki gizli buzlanma nedeniyle 13 araç çarpıştı, kazaya karışan yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı.

Kazada, 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilirken diğer 2'i ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Mardin- Diyarbakır kara yolu Nur Mahallesi mevkisinde 3 aracın karıştığı kazada ise 3 kişi hafif yaralandı.

Mardin Cumhuriyet Meydanı'nda da 3 aracın karıştığı kaza meydana geldi.

Kazalarda, 19 araçta hasar oluştu.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ve Karayollarına bağlı ekipler ise buzlamaya karşı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:00 Kaynak: AA

Yalım, Ömerli, Artuklu, Mardin, Güncel
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