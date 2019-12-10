Son Dakika Haberleri: Zincirleme trafik kazası, 1'i çocuk 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Zincirleme trafik kazası, 1'i çocuk 3 yaralı - Son Dakika

Zincirleme trafik kazası, 1'i çocuk 3 yaralı

6 saat önce

Bilecik'te biri park halinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Zincirleme trafik kazası, 1'i çocuk 3 yaralı, System.String[]

Bilecik'te biri park halinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Hürriyet mahallesi Laleli sokak üzerinden Kapalı Pazar istikametine seyir halindeki Taner Gökyeşil yönetimindeki 11 EN 349 plakalı hafif ticari araç ile Park Sokak'tan Kapalı Pazara giden Sinan Çak idaresindeki 11 BA 588 plakalı otomobil iki sokağın kesiştiği noktada çarpıştı. Kazada savrulan 11 EN 349 plakalı hafif ticari araç, park halindeki 43 U 6211 ticari kamyonete vurarak durabildi.


1'i çocuk 3 yaralı


Kazada 11 EN 349 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Taner Gökyeşil ile 11 BA 588 plakalı otomobil içinde yolcu olarak bulunan Hazel Çak (30) Emine Çak (4) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Bilecik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:31 Kaynak: İHA
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