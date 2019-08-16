Son Dakika Haberleri: Zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Ayhan Pala (52) idaresindeki 16 CGC 62 plakalı ve B.A'nın kullandığı 77 EP 970 plakalı motosikletler, Yalova- Kocaeli kara yolunun Mehmet Akif Ersoy Mahallesi mevkisinde Tevfik Fikret Caddesi'nden yola çıkmak için manevra yapan E.Z. yönetimindeki 41 ABR 734 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüleri Pala ve B.A. ile aynı motosikletteki N.M. yaralandı.
Yaralılardan Pala, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çiftlikköy, Kocaeli, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yağmur yağdı yol köpürdü
Damat dehşetinde katledilen 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı İBB önünde okuduğu bildiriyle İmamoğlu'nu kınayan Murat Kazanasmaz'ın işine son verildi 9 yıl boyunca tecavüze uğrayan Emre intihar etti, sapık akrabası ise tahliye edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 15:57:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]