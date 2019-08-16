Zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
1 saat önce
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Yalova Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:14 Kaynak: AA
'nın Çiftlikköy
ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ayhan Pala
(52) idaresindeki 16 CGC 62 plakalı ve B.A'nın kullandığı 77 EP 970 plakalı motosikletler, Yalova- Kocaeli
kara yolunun Mehmet Akif Ersoy
Mahallesi mevkisinde Tevfik Fikret
Caddesi'nden yola çıkmak için manevra yapan E.Z. yönetimindeki 41 ABR 734 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüleri Pala ve B.A. ile aynı motosikletteki N.M. yaralandı.
Yaralılardan Pala, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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