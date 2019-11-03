Zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Karabük'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Terzi (64) yönetimindeki 06 ZG 848 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Seyfi Demir idaresindeki 37 EL 437 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Bu sırada karşı yönden gelen Hakan Kaya'nın (25) kullandığı 78 SS 715 plakalı hafif ticari araç da kaza yapan araçlara çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Mustafa Terzi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada, sürücü Terzi ile otomobilde bulunan Mevlüde (73) ve Mahir Demirci (76), Cennet Terzi (59) ile hafif ticari aracın sürücüsü ve araçtaki Emine Kaya (45) yaralandı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.