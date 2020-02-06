Zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

Zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

6 saat önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde 2 kamyonet ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında Suriye uyruklu kadın hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde 2 kamyonet ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında Suriye uyruklu kadın hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Adnan Ürün idaresindeki 09 EP 549 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Davut Büyükyıldırım'ın kullandığı 35 DB 7819 plakalı kamyonet ile Aydın- İzmir kara yolu Ortaklar mevkisinde çarpıştı.

Hikmet Tuncay yönetimindeki 09 AAG 895 plakalı minibüs ise kaza yapan 35 DB 7819 plakalı kamyonete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartıldı.

Kazada yaralanan 8 kişi, Aydın ve İzmir'in Selçuk ilçesindeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralılardan Suriye uyruklu kadın Rukeyya Ali, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Suriye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:38 Kaynak: AA
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