Son Dakika Haberleri: Zincirleme Trafik Kazası

Zincirleme Trafik Kazası

15 dakika önce

Aksaray'da 1 tır ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aksaray'da 1 tır ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Rasim Büyükoğlu (37) idaresindeki 34 KY 6440 plakalı tır Aksaray- Adana kara yolunun 20'nci kilometresinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Daha sonra aynı istikamete giden 4 otomobil kaza nedeniyle yavaşlayamayınca birbirlerine çarpmaları sonucu zincirleme trafik kazası oluştu.

Kazada tır sürücüsü ile tırda yolcu olarak bulunan Seyit Ali Bostan (37) yaralandı.

Yaralılar ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolu ulaşıma kapanırken, Adana istikametine doğru uzun süre yoğun bir araç kuyruğu oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:15 Kaynak: AA

Adana, Aksaray, Güncel
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