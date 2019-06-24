Son Dakika Haberleri: Zincirleme trafik kazası
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Zincirleme trafik kazası

1 saat önce

Konya'da biri polis otomobili olmak üzere üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'da biri polis otomobili olmak üzere üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Zincirleme trafik kazası
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 08:58 Kaynak: AA
Konya, Güncel
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