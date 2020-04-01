Zincirleme trafik kazası - Son Dakika

Zincirleme trafik kazası
7 saat önce
Kaza yerinden detay görüntüler Trafik Polisi ekiplerinin kaza ile ilgili incelemelerde bulunması Sağlık ekiplerinin olay yerinde hazır bulunması Zincirleme trafik kazası - İSTANBUL.
Kaza yerinden detay görüntüler
Trafik Polisi ekiplerinin kaza ile ilgili incelemelerde bulunması
Sağlık ekiplerinin olay yerinde hazır bulunması Zincirleme trafik kazası - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 07:44 Kaynak: AA
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