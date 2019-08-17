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Zincirleme trafik kazası: 18 yaralı

5 dakika önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 4 aracın karıştığı trafik kazasında 18 kişi yaralandı.

Zincirleme trafik kazası: 18 yaralı, System.String[]
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 4 aracın karıştığı trafik kazasında 18 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Orhangazi- İznik kara yolu Heceler Mahallesi'nde, İbrahim Çalık (49) yönetimindeki 16 BKL 25 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kenan Şentürk (55) yönetimindeki 16 P 5767 plakalı otomobille çarpıştı.
Bu sırada bir fabrikanın işçilerini taşıyan Gökhan Kaymaz (40) idaresindeki 16 S 6700 plakalı servis minibüsü, kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapınca karşı yönden gelen Cemal Büyük (68) yönetimindeki 16 KMA 64 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kişi yaralandı.
Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları kurtararak, ambulanslara taşıdı.
Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Orhangazi, İznik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 06:52 Kaynak: AA
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