Zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
1 saat önce
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, biri ambulans 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:39 Kaynak: AA
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, biri ambulans 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kütahya- Çavdarhisar kara yolunun Yalnızsaray Kavşağı'nda 2 otomobil ve bir ambulans çarpıştı.
Kazada, ambulansta taşındığı ve durumunun ağır olduğu belirtilen hasta ile otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybetti.
Yaralanan 3'ü sağlık personeli 5 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Fındık işçilerini taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 14 yaralı DHA İSTANBUL - MARMARAY'DA 63 YAŞINDAKİ ENGELLİYE DARP İDDİASI Silahlı arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı Muğla'da kaza: 1 ölü, 5 yaralı