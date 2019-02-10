Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Karabük'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandıAlınan bilgiye göre, Karabük'ten Safranbolu istikametine giden İ.E.K. (16) yönetimindeki 07 GFP 89 plakalı kamyonet, Sanayi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen N.K.

Karabük'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı



Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Safranbolu istikametine giden İ.E.K. (16) yönetimindeki 07 GFP 89 plakalı kamyonet, Sanayi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen N.K. (31) idaresindeki 16 DM 078 plakalı kamyonete, bu kamyonet de çarpmanın etkisiyle önündeki O.M'nin (56) kullandığı 25 GC 034 plakalı yolcu otobüsüne çaptı.



Kazada yaralanan sürücülerden İ.E.K ve N.K, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Sürücü İ.E.K'nın ehliyetsiz ve alkollü olduğu öğrenildi.

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