Son Dakika Haberleri: Zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
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Zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

59 dakika önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvacık Orman Deposu mevkindeki trafik ışıklarında tali yoldan çıkan Mustafa Y. yönetimindeki 17 PN 507 plakalı otomobil, Halil İ'nin kullandığı 45 AAJ 157 plakalı otomobil, ardından da Mustafa M. yönetimindeki 17 EC 026 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan sürücü Halil İ'nin tedavisi olay yerinde yapılırken, Mustafa Y. ise Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:47 Kaynak: AA
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