Zincirleme trafik kazası: 3 araç birbirine girdi - Son Dakika
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Zincirleme trafik kazası: 3 araç birbirine girdi

31.03.2022 09:18

İstanbul Çekmeköy'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine girdi.

İstanbul Çekmeköy'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine girdi. Kaza sonucu 1'i ağır 3 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olay 21.30 sıralarında Çekmeköy Şile otoyolu Ümraniye istikametinde meydana geldi. İki ticari minibüs ve bir hafriyat kamyonunun olduğu kazada edinilen bilgiye gör, Emre T.'nin kullandığı 34 FF 8532 plakalı hafriyat kamyonu araç arızası sebebiyle yol kenarına park etti. Bununla birlikte seyir halinde olan 34 EMN 576 plakalı ticari Ford markalı araç yavaşlamak isterken önce park halindeki hafriyat kamyonuna, ardından yine seyir halinde olan bir diğer Ford marka ticari minibüse çarparak kazaya sebebiyet verdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Kaza sonucunda 34 EMN 576 plakalı araçta bulunan yabancı uyruklu Alexander S. ağır yaralanırken, araç sürücüsü ise hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Kazaya karışan diğer ticari araçta bulunan kişiler de hafif yaralandı. Kaza sonucu iki ticari araçta da büyük maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen ambulans ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ağır yaralı şahsı Ümraniye devlet hastanesine götürürken, hafif yaralı diğer iki kişi Prof. Dr. İlhan Varank Hastanesine kaldırdı. Kaza sonucu tek şeride düşen yolda metrelerce trafik yoğunluğu oluşurken, trafik polisleri trafiği kontrol altına alıp başka bir kazaya sebebiyet vermemek için önlemler aldı. Polis ekipleri olay yerinde asayişi sağlarken kaza hakkında çalışmalarını sürdürdü.

(Mustafa Ayabakan-İHA)

Zincirleme trafik kazası: 3 araç birbirine girdi
Zincirleme trafik kazası: 3 araç birbirine girdi
Zincirleme trafik kazası: 3 araç birbirine girdi
Zincirleme trafik kazası: 3 araç birbirine girdi

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Çekmeköy'de zincirleme trafik kazasında 3 araç çarpıştı: 3 kişi yaralandı Çekmeköy'de zincirleme trafik kazasında 3 araç çarpıştı: 3 kişi yaralandı İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE PANELVAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE YUVARLANDI : 1 ÖLÜ İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE PANELVAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE YUVARLANDI : 1 ÖLÜ İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE ARAÇ KANALA UÇTU 1 YARALI İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE ARAÇ KANALA UÇTU 1 YARALI

Ümraniye, İstanbul, Tragger, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zincirleme trafik kazası: 3 araç birbirine girdi - Son Dakika


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