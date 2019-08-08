Son Dakika Haberleri: Zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
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Zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

1 saat önce

Kırıkkale'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kırıkkale- Ankara kara yolu Yeni Sanayi Kavşağı yakınlarında, Kırıkkale istikametine giden 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Mustafa Pınarbaşı, Gürsel Ulusu, Ayşe Ulusu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Kırıkkale, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:26 Kaynak: AA
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