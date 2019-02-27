Son Dakika Haberleri: Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

48 dakika önce

100 kara yolunun Bolu kesiminde otomobil, cip ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunun Bolu kesiminde otomobil, cip ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolundan Ankara istikametine seyreden Serkan Yazıcı idaresindeki 16 NDV 50 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi kavşağında yoldan çıkarak orta refüjden geçtikten sonra kavşak içinde bekleyen İsmail Arkan yönetimindeki 14 EL 688 plakalı hafif ticari araç ile Esra İlhan idaresindeki 14 GF 490 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, araç sürücüleri ile İsmail Arkan'ın kullandığı araç içinde yolcu olarak bulunan Aynur Arkan yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu'da bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı gören vatandaşlar, kara yolunda sağa sola zikzaklar çizerek ilerleyen cipin trafik ışıklarına geldiği esnada önce orta refüje çıktığını daha sonra da kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığını söyledi.

Öte yandan, kazaya neden olan cipin sürücüsünün alkollü olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:01 Kaynak: AA

Ankara, Bolu, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dansözlere Para Takan Kocasını Bıçaklayan Kadına Tahliye Otomotiv Devi Ford, Binlerce Çalışanını İşten Çıkarıyor

Kontrolden Çıkan Otomobil Babasultan Barajına Düştü! Ölü ve Yaralılar Var Meteoroloji Şiddetli Kar Yağışı Uyarısında Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 23:49:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]