Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

D-100 kara yolunun Bolu
kesiminde otomobil, cip ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolundan Ankara
istikametine seyreden Serkan Yazıcı
idaresindeki 16 NDV 50 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
kavşağında yoldan çıkarak orta refüjden geçtikten sonra kavşak içinde bekleyen İsmail Arkan yönetimindeki 14 EL 688 plakalı hafif ticari araç ile Esra İlhan idaresindeki 14 GF 490 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, araç sürücüleri ile İsmail Arkan'ın kullandığı araç içinde yolcu olarak bulunan Aynur Arkan yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu'da bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayı gören vatandaşlar, kara yolunda sağa sola zikzaklar çizerek ilerleyen cipin trafik ışıklarına geldiği esnada önce orta refüje çıktığını daha sonra da kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığını söyledi.
Öte yandan, kazaya neden olan cipin sürücüsünün alkollü olduğu öğrenildi.