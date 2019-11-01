Zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
7 saat önce
Bursa'nın Kestel ilçesinde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:39 Kaynak: AA
Bursa'nın Kestel ilçesinde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Sis ve yağışın etkili olduğu Bursa-İnegöl kara yolunun Gölbaşı mevkisinde Bursa yönüne giden 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada yaralanan araçlardaki 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kara yolunda aksayan ulaşım, kazaya karışan araçların çekiciler yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
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