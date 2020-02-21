Zincirleme trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zincirleme trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

6 saat önce

Olay yerinden görüntüler Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı KOCAELİ( AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Olay yerinden görüntüler Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

KOCAELİ( AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara istikameti Küçük Sanayi Sapağı mevkisinde, 1 kamyonet ile 3 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Cihan Karakoç, Mahmut Almohamat, Murat Koçalan ve Muhammet Aras, ambulanslarla Darıca ve Gebze ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:56 Kaynak: AA
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