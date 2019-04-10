Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Şanlıurfa
'da ikisi kamyon 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bulgur yüklü 73 SD 628 plakalı kamyon, İpekyolu
'ndaki bir AVM'nin girişinde önünde seyreden kamyona çarparak devrildi.
Kamyon ise aynı güzergahta seyreden 3 otomobile daha çarptı.
Kazaya karışan kamyonlardan diğeri ise olay yerindeki bir alışveriş merkezinin önündeki 3 ağaca çarparak durabildi.
Aralarında ağır olanlarında bulunduğu ilk belirlemelere göre 5 kişi, 112 acil servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle geçici bir süre Şanlıurfa- Gaziantep
karayolu trafiğe kapatıldı.