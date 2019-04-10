Son Dakika Haberleri: Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'da ikisi kamyon 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da ikisi kamyon 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bulgur yüklü 73 SD 628 plakalı kamyon, İpekyolu'ndaki bir AVM'nin girişinde önünde seyreden kamyona çarparak devrildi.

Kamyon ise aynı güzergahta seyreden 3 otomobile daha çarptı.

Kazaya karışan kamyonlardan diğeri ise olay yerindeki bir alışveriş merkezinin önündeki 3 ağaca çarparak durabildi.

Aralarında ağır olanlarında bulunduğu ilk belirlemelere göre 5 kişi, 112 acil servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle geçici bir süre Şanlıurfa- Gaziantep karayolu trafiğe kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:26 Kaynak: AA
İpekyolu, Şanlıurfa, Güncel
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