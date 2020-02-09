Zincirleme trafik kazası: 6 yaralı - ORDU - Son Dakika
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Zincirleme trafik kazası: 6 yaralı - ORDU

6 saat önce

Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda iki yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda iki yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Giresun yönüne giden otomobil, kar yağışının etkili olduğu Perşembe- Bolaman yolu Doğan Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.

Yoldaki kaza nedeniyle iki yolcu otobüsü, iki tır ve iki otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobildeki ve otobüslerdeki 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kara yolunda aksayan ulaşım, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Zincirleme trafik kazası: 6 yaralı - ORDU

Karadeniz Sahil Yolu, Perşembe, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:22 Kaynak: AA
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