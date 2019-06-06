Son Dakika Haberleri: Zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

18 dakika önce

Çorum'da yolcu otobüsü ile 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Çorum'da yolcu otobüsü ile 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 DH 2090 plakalı yolcu otobüsü, Çorum- Ankara kara yolunun 3'üncü kilometresindeki Yaydiğin kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar, öndeki 4 araca daha çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada araçlarda bulunan Güldane, Elif Mina, Arda ve Coşkun Bağıröz, Yüksel Cantemir, Yurdagül Kaya ile Harun Kabaktepe yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Otobüste bulunan bazı yolcular da olay yerindeki ambulanslarda sağlık kontrolünden geçirildi.
Yolculardan Hasan Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çorum'dan Ankara'ya gittiklerini belirterek, "Kavşağa yaklaştığımızda kırmızı ışık yanmıştı. Şoför frene bastı ancak otobüs durmadı ve araçlara çarptı. Yağış nedeniyle yol kaygandı." dedi.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan kara yolu, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.
Bu arada kaza yapan otobüsteki yolcular, firma tarafından gönderilen başka bir otobüsle yola devam etti.
Zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 07:20 Kaynak: AA
Ankara, Çorum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merdivenlerden bisikletle inmek isteyen genç basamaklardan takla attı Antalya'da zincirleme kaza: 3'ü çocuk, 10 yaralı Bayram tatilinin 6 günlük kaza bilançosu: 61 ölü, 429 yaralı Son dakika! Kocaeli'de 5 işçinin öldüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 19:38:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]