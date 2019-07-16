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Zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

9 saat önce

Artvin'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Artvin'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Artvin Borçka kara yolu Sümbüllü Tüneli çıkışında yaşanan kazada, Tuncer Çangır'ın kullandığı 16 SYL 76 plakalı araç önce İlhan Aydın'ın kullandığı 08 AAG 448 plakalı tıra ardından da Ferdi Ümit Alagöz'ün kullandığı 35 BG 380 plakalı araç ile Uğur Ömür Alagöz'ün kullandığı 38 TH 008 plakalı otomobile çarptı.
4 aracın karıştığı kazada araçların içinde bulunan 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Yaralılar, kaza yerinde 112 Acil servis ekiplerince yapılan il müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılıp yolun temizlenmesinin ardından tekrar çift şeritten verildi.
Zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
Ümit Alagöz, Alagöz, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:03 Kaynak: AA
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