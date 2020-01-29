Zincirleme trafik kazası: 8 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zincirleme trafik kazası: 8 yaralı - Son Dakika

Zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

6 saat önce

Antalya'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Antalya'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı'nda sürücüleri öğrenilemeyen 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, kentteki hastahanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

Gazi Bulvarı, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:10 Kaynak: AA
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