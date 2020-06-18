Zincirleme trafik kazası: 8 yaralı - SİVAS - Son Dakika

Zincirleme trafik kazası: 8 yaralı - SİVAS

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Sivas- Ankara kara yolunun Yıldızeli ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada M.Y. yönetimindeki 16 ACU 906 plakalı kamyon, Süleyman Karaca yönetimindeki 60 DG 199 plakalı hafif ticari araç, Recai Ertürk (55) yönetimindeki 05 ABD 390 plakalı otomobil ve Cemal Tunç (60) yönetimindeki 06 GC 2938 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Cemal Tunç ile aracındaki Metin Sezgin (42), Recai Ertürk ile aracındaki Semiha (46), Kerime (25), Zeynep (8) ve Aylin Ertürk (19) ile hafif ticari araçta bulunan Sevim Karaca (63) yaralandı. Yaralılar Sivas ve Yıldızeli Devlet Hasta

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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