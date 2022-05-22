Zincirleme trafik kazası...Alt geçit girişinde 3 otomobil birbirine girdi - Son Dakika
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Zincirleme trafik kazası...Alt geçit girişinde 3 otomobil birbirine girdi

22.05.2022 23:09

Zincirleme trafik kazası...Alt geçit girişinde 3 otomobil birbirine girdi Erzurum'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında kavşakta üç araç birbirine girdi.

Zincirleme trafik kazası...Alt geçit girişinde 3 otomobil birbirine girdi

ERZURUM - Erzurum'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında kavşakta üç araç birbirine girdi.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Yenişehir kavşağı Durak Sakarya Alt Geçidi'nde meydana gelen kazada Yusuf Çiğdem yönetimindeki 23 BT 338 otomobil Yenişehir istikametinden Bosna Caddesi istikametine seyir halindeyken alt geçide süratli girince refüje çarpıp elektrik direğini devirerek karşı şeride geçti. Karşı şeritten Yenişehir istikametine seyreden Hilal Şimşek yönetimindeki 41 HS 835, ardından Adem Güllüce idaresindeki 25 TT 162 plakalı ticari otomobile çarpan 23 BT 338 otomobil takla atarak alt geçit duvarına çarparak durabildi. Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. Bölgeye polis ve 112 ekibi sevk edildi. Kazada can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Kazanın ardından yol kısa süreli trafiğe kapandı. Devrilen aydınlatma direkleri ekipler tarafından kaldırıldı.

Zincirleme trafik kazası...Alt geçit girişinde 3 otomobil birbirine girdi
Zincirleme trafik kazası...Alt geçit girişinde 3 otomobil birbirine girdi
Zincirleme trafik kazası...Alt geçit girişinde 3 otomobil birbirine girdi
Zincirleme trafik kazası...Alt geçit girişinde 3 otomobil birbirine girdi

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Kaynak: İHA

Zincirleme Trafik Kazası, Otomobil, Erzurum, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zincirleme trafik kazası...Alt geçit girişinde 3 otomobil birbirine girdi - Son Dakika


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