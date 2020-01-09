Zincirleme trafik kazası nedeniyle kilometrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika
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Zincirleme trafik kazası nedeniyle kilometrelerce kuyruk oluştu

21 dakika önce

İzmir'in Bornova ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı, yolun trafiğe kapanması nedeniyle kilometrelerce kuyruk oluştu.

İzmir'in Bornova ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı, yolun trafiğe kapanması nedeniyle kilometrelerce kuyruk oluştu.

Alınan bilgiye göre, Ankara Caddesi İzmir-Ankara kara yolu İzmir istikametinde arıza yapan otomobilin sürücüsü aracını sağa yanaştırdığı sırada arkasından gelen ve yavaşlayan başka bir otomobile 35 MRJ 22 plakalı tır çarptı. Aynı yönden gelen 35 PL 977 plakalı tır da kazaya karışan tıra çarparak durabildi.

Kazada sürücülerden biri yaralandı, kara yolu trafiğe kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Zincirleme trafik kazası nedeniyle kilometrelerce kuyruk oluştu

Bornova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:10 Kaynak: AA
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