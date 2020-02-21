Zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı

6 saat önce

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tırın 5 otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tırın 5 otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şekerpınar Anadolu Caddesi'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 CKP 014 plakalı tır, 5 otomobile çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı bir kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, tırın otomobillere çarpma anı yer alıyor.

Zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı

Çayırova, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:41 Kaynak: AA
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