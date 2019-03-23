Son Dakika Haberleri: Zincirleme Trafik Kazasında 4 Otomobil Birbirine Girdi

Zincirleme Trafik Kazasında 4 Otomobil Birbirine Girdi

1 saat önce

Samsun'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.

Zincirleme Trafik Kazasında 4 Otomobil Birbirine Girdi, System.String[]
Samsun'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, İlkadım ilçesi Ankara Bulvarı İŞGEM Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan bir otomobil aniden durdu. Arkadan gelen diğer otomobiller yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak birbirine girdi. Kazada 4 otomobilde maddi hasar oluşurken refüjde bulunan aydınlatma direği de otomobillerden birinin çarpması sonucu yıkıldı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 06:37 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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