Kazada ölen vatandaşı ekiplerin hayata döndürme anlarının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Kazada ölen vatandaşı ekiplerin hayata döndürme anlarının görüntüleri ortaya çıktı

18.12.2020 09:38

Kazada ölen vatandaşı ekiplerin hayata döndürme anlarının görüntüleri ortaya çıktı Zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan vatandaş hayatını kaybetti Kocaeli'nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan otomobil sürücüsü Ulaş Demirkol, hayatını kaybetti.

Kazada ölen vatandaşı ekiplerin hayata döndürme anlarının görüntüleri ortaya çıktı

Zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan vatandaş hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan otomobil sürücüsü Ulaş Demirkol, hayatını kaybetti. Demirkol'un kazada duran kalbini çalıştırmak için sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı anlar ise amatör kameraya yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Kartepe TEM Otoyolu Köseköy mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yaşar S., idaresindeki 58 SF 403 plakalı Volkswagen marka minibüsünü haritaya bakmak için emniyet şeridinde durdurdu. Bu sırada arkadan gelen Ulaş Demirkol idaresindeki 07 FOG 20 plakalı Citroen marka otomobil, emniyet şeridinde bulunan minibüse arkadan çarparak yola savruldu. Yol ortasında kalan otomobile ise arkadan gelen Yüksel A. yönetimindeki 43 UR 444 plakalı DAF marka tır çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle 50 metre yol kenarına savrularak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ulaş Demirkol araç içinde sıkılarak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Ulaş Demirkol hastaneye kaldırıldı. Demirkol yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza sonrasında sıkıştığı yerden çıkartılan Ulaş Demirkol'a ekiplerin kalp masajı yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan ve kalbi duran Demirkol'u yeniden hayata döndürmek isteyen sağlık ekiplerinin kalp masajı yapma anları görünüyor.

Kazada ölen vatandaşı ekiplerin hayata döndürme anlarının görüntüleri ortaya çıktı
Kazada ölen vatandaşı ekiplerin hayata döndürme anlarının görüntüleri ortaya çıktı
Kazada ölen vatandaşı ekiplerin hayata döndürme anlarının görüntüleri ortaya çıktı
Kazada ölen vatandaşı ekiplerin hayata döndürme anlarının görüntüleri ortaya çıktı
Kazada ölen vatandaşı ekiplerin hayata döndürme anlarının görüntüleri ortaya çıktı
Kazada ölen vatandaşı ekiplerin hayata döndürme anlarının görüntüleri ortaya çıktı
Kazada ölen vatandaşı ekiplerin hayata döndürme anlarının görüntüleri ortaya çıktı
Kazada ölen vatandaşı ekiplerin hayata döndürme anlarının görüntüleri ortaya çıktı
Kazada ölen vatandaşı ekiplerin hayata döndürme anlarının görüntüleri ortaya çıktı
Kazada ölen vatandaşı ekiplerin hayata döndürme anlarının görüntüleri ortaya çıktı

TEM Otoyolu, Otomobil, Kocaeli, Kartepe, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazada ölen vatandaşı ekiplerin hayata döndürme anlarının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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