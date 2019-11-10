Zincirleme trafik kazasında ölen çift ve bebekleri defnedildi

Kazada baba Oğuzcan Uğurlu hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 9 yaralıdan anne İncinur Uğurlu ve oğlu 8 aylık Eymen Efe Uğurlu, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Orhangazi Caddesi Bilecik istikametinde gece saatlerinde Oğuzcan Uğurlu yönetimindeki 54 ADC 490 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek çarpıştığı 54 S 2046 plakalı işçi servisi savrularak aynı yönde giden 54 AS 478 plakalı otomobile ve yol kenarında park halindeki 45 ED 674 plakalı otomobile çarpmıştı.

Çiftin ve bebeklerinin cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Yan yana konulan tabutların başında taziyeleri kabul eden aile yakınlarının üzgün olduğu görüldü.

Baba Oğuzcan (21), eşi İncinur ve 8 aylık bebekleri Eymen Efe Uğurlu'nun Korucuk Kampüsü Adli Tıp Kurumundan alınan cenazeleri, Aşağıdereköy Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'ne getirildi.

Sakarya 'nın Adapazarı ilçesinde, 4 aracın karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden çift ve 8 aylık bebeklerinin cenazesi toprağa verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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