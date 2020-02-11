Zincirleme trafik kazasında temizlik işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Zincirleme trafik kazasında temizlik işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika

Zincirleme trafik kazasında temizlik işçisi hayatını kaybetti

7 saat önce

Sakarya'nın Erenler ilçesinde iki kamyonet ve çöp kamyonunun karıştığı zincirleme kazada, bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Zincirleme trafik kazasında temizlik işçisi hayatını kaybetti, System.String[]

Sakarya'nın Erenler ilçesinde iki kamyonet ve çöp kamyonunun karıştığı zincirleme kazada, bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.


Kaza, Erenler- Karapürçek yolunun Kamışlı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki kamyonet ve çöp kamyonunun karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda 112 ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada araçla çöp kamyonu arasında sıkışan temizlik işçisi Kemal Y., itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan temizlik görevlisi Kemal Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Sakarya, Erenler, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:25 Kaynak: İHA
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