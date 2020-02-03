Zincirleme trafik kazasında tırda sıkışan sürücü kurtarıldı - BURSA - Son Dakika

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 2 tır ile bir akaryakıt tankerinin karıştığı trafik kazasında tırda sıkışan sürücü ekiplerce çıkarılarak tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Orhangazi ilçesinden Bursa istikametine giden ve inşaat demiri yüklü Hakan İzmir (32) idaresindeki 34 AJ 2030 plakalı tır, Gedelek Mahallesi civarında, aynı istikamette giden Harun Bayar (45) yönetimindeki 13 ED 933 plakalı tıra çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Bayar'ın kullandığı tır da Mehmet Karaboğa (52) idaresindeki 06 BM 8634 plakalı akaryakıt tankerine çarptı.
Kazada tır sürücüsü Hakan İzmir, hurdaya dönen araçta sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, İzmir'i yaklaşık yarım saatlik çalışma neticesinde sıkıştığı yerden çıkardı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü, tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle kara yolunda uzun kuyruklar oluşurken Orhangazi'den Bursa istikametinde trafik akışı tek şeritten sağlandı.
Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.