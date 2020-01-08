Zincirlikuyu'da AVM'nin asma tavanı çöktü: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Zincirlikuyu'da AVM'nin asma tavanı çöktü: 6 yaralı - Son Dakika

Zincirlikuyu'da AVM'nin asma tavanı çöktü: 6 yaralı

7 saat önce

Zincirlikuyu'da bir AVM'deki kafeteryanın asma tavanı müşterilerin üzerine çöktü.

Zincirlikuyu'da AVM'nin asma tavanı çöktü: 6 yaralı, System.String[]

Zincirlikuyu'da bir AVM'deki kafeteryanın asma tavanı müşterilerin üzerine çöktü. Olayda 6 kişi hafif şekilde yaralandı.


Olay, saat 16.00 sıralarında Beşiktaş Zincirlikuyu'da bulunan bir AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşamüstü bir AVM içerisindeki kafeteryada müşteriler oturduğu esnada henüz bilinmeyen bir nedenle asma tavan çöktü. Tavanın o esnada kafeteryada oturan müşterilerin üstüne çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı 6 kişiyi tedavi edilmeleri için hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından AVM'nin güvenlik görevlileri çökmenin yaşandığı bölümü güvenlik şeridi çekerek kapattı. Polis ekipleri ise çevrede inceleme yaptı.


Polis ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürürken, enkaz altında yaralıların arandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların ve güvenlik görevlilerinin enkaz altında arama yaptığı görülüyor. - İSTANBUL

Zincirlikuyu, Beşiktaş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:53 Kaynak: İHA
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