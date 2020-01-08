Zincirlikuyu'da bir AVM'de kafenin çatısı çöktü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Zincirlikuyu'da bir AVM'de kafenin çatısı çöktü - Son Dakika

Zincirlikuyu'da bir AVM'de kafenin çatısı çöktü

6 saat önce

İstanbul Zincirlikuyu'da bir AVM'de bulunan kafenin çatısı bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Zincirlikuyu'da bir AVM'de kafenin çatısı çöktü, System.String[]

İstanbul Zincirlikuyu'da bir AVM'de bulunan kafenin çatısı bilinmeyen bir nedenle çöktü. Büyük panik yaşayan müşterilerden bazıları yaralandı.


Şişli Zincirlikuyu'da bulunan bir AVM'nin içindeki kafenin çatısı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökme esnasında kafede bulunan müşteriler büyük panik yaşadı. Bazı müşteriler de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL

Zincirlikuyu, İstanbul, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:40 Kaynak: İHA
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