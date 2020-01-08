Zincirlikuyu'da bir AVM'de kafenin çatısı çöktü - Son Dakika

İstanbul Zincirlikuyu'da bir AVM'de bulunan kafenin çatısı bilinmeyen bir nedenle çöktü. Büyük panik yaşayan müşterilerden bazıları yaralandı.



Şişli Zincirlikuyu'da bulunan bir AVM'nin içindeki kafenin çatısı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökme esnasında kafede bulunan müşteriler büyük panik yaşadı. Bazı müşteriler de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL