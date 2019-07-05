Son Dakika Haberleri: Zincirlikuyu'da bir AVM'nin giriş bölümünde izolasyon malzemeleri nedeniyle yangın çıktı.
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Zincirlikuyu'da bir AVM'nin giriş bölümünde izolasyon malzemeleri nedeniyle yangın çıktı.

1 saat önce

Zincirlikuyu'da bir AVM'nin giriş bölümünde izolasyon malzemeleri nedeniyle yangın çıktı.

Zincirlikuyu'da bir AVM'nin giriş bölümünde izolasyon malzemeleri nedeniyle yangın çıktı., System.String[]
Zincirlikuyu'da bir AVM'nin giriş bölümünde izolasyon malzemeleri nedeniyle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi . - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:08 Kaynak: İHA
Zincirlikuyu, İtfaiye, 3. Sayfa
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