Zincirlikuyu'da bir AVM'nin giriş bölümünde izolasyon malzemeleri nedeniyle yangın çıktı.
1 saat önce
Zincirlikuyu'da bir AVM'nin giriş bölümünde izolasyon malzemeleri nedeniyle yangın çıktı.
Zincirlikuyu
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:08 Kaynak: İHA
'da bir AVM'nin giriş bölümünde izolasyon malzemeleri nedeniyle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi . - İSTANBUL
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