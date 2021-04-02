Zincirlikuyu'da kadınlardan dilekçe protestosu - Son Dakika

Zincirlikuyu'da kadınlardan dilekçe protestosu
02.04.2021 22:01
ZİNCİRLİKUYU'da, toplanan bir grup kadın, bir binanın duvarına asılan "kadın şikayet dilekçesi" pankartının kaldırılmasını protesto etti.
ZİNCİRLİKUYU'da, toplanan bir grup kadın, bir binanın duvarına asılan "kadın şikayet dilekçesi" pankartının kaldırılmasını protesto etti.
Kadın Meclisleri üyesi bir grup kadın, saat 19.00'da Zincirlikuyu'da, kaldırılan "kadın şikayet dilekçesi" pankartının asılı olduğu binanın duvarı önünde toplandı. Ellerinde pankart ve dövizlerle bir süre slogan atan grup adına Fidan Ataselim açıklama yaptı.Basın açıklamasından sonra grup olaysız bir şekilde dağıldı.
- İstanbul
Son Dakika Sosyal medyadan hastalığını duyuran Aslı Özkısırlar'dan acı haber Özge Özpirinçci'nin ünlü isimlerle kutladığı doğum günü partisini polis bastı Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı Son Dakika: Türkiye'de 2 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 179 kişi vefat etti, 42 bin 308 yeni vaka tespit edildi Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin detayları hatırlattı Mersin'de nisan ayında kar sürprizi! Görenler gözlerine inanamadı AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı