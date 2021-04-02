Zincirlikuyu'da kadınlardan dilekçe protestosu - Son Dakika

ZİNCİRLİKUYU'da, toplanan bir grup kadın, bir binanın duvarına asılan "kadın şikayet dilekçesi" pankartının kaldırılmasını protesto etti.

Kadın Meclisleri üyesi bir grup kadın, saat 19.00'da Zincirlikuyu'da, kaldırılan "kadın şikayet dilekçesi" pankartının asılı olduğu binanın duvarı önünde toplandı. Ellerinde pankart ve dövizlerle bir süre slogan atan grup adına Fidan Ataselim açıklama yaptı.Basın açıklamasından sonra grup olaysız bir şekilde dağıldı.

- İstanbul