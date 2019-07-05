Son Dakika Haberleri: Zincirlikuyu'da korkutan yangın (2)
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Zincirlikuyu'da korkutan yangın (2)

1 saat önce

Zincirlikuyu'da inşaat halindeki bir plazanın giriş bölümünde yangın çıktı.

Zincirlikuyu'da korkutan yangın (2), System.String[]
Zincirlikuyu'da inşaat halindeki bir plazanın giriş bölümünde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında ölen yada yaralanan olmadı. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:09 Kaynak: DHA
Zincirlikuyu, İtfaiye, Güncel
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