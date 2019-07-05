Son Dakika Haberleri: Zincirlikuyu'da korkutan yangın (3)
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Zincirlikuyu'da korkutan yangın (3)

1 saat önce

ZİNCİRLİKUYU'da inşaat halindeki bir plazanın giriş bölümünde yangın çıktı.

Zincirlikuyu'da korkutan yangın (3), System.String[]
ZİNCİRLİKUYU'da inşaat halindeki bir plazanın giriş bölümünde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. 
Zincirlikuyu'da bir rezidans inşaatında saat 10.30 sıralarında yangın çıktı Binanın giriş kısmında yapılan izolasyon çalışmaları sırasında çıktığı belirtilen yanına ilk olarak görevliler yangın söndürme tüpleri ile müdahale etti. Yangına daha sonar itfaiye müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında ölen yada yaralanan olmadı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:35 Kaynak: DHA
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