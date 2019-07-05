Zincirlikuyu'da yangın
28 dakika önce
Zincirlikuyu'da yangınİSTANBUL(İHA)- Zincirlikuyu'da bir AVM'nin giriş bölümünde izolasyon malzemeleri nedeniyle yangın çıktı.
Zincirlikuyu
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:03 Kaynak: İHA
'da yangın
İSTANBUL(İHA)- Zincirlikuyu'da bir AVM'nin giriş bölümünde izolasyon malzemeleri nedeniyle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Aladağ yangın faciası davasında karar çıktı
İstanbul'da korkutan yangın! Bölgeyi yoğun duman kapladı
New York'tan kalkan uçakta yangın paniği! Acil iniş yaptı
Son paylaşımı yürek burktu: Zamana bırakmayın, o kimseyi sağ bırakmadı