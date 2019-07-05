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Zincirlikuyu'da yangın

28 dakika önce

Zincirlikuyu'da yangınİSTANBUL(İHA)- Zincirlikuyu'da bir AVM'nin giriş bölümünde izolasyon malzemeleri nedeniyle yangın çıktı.

Zincirlikuyu'da yangın
İSTANBUL(İHA)- Zincirlikuyu'da bir AVM'nin giriş bölümünde izolasyon malzemeleri nedeniyle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Zincirlikuyu'da yangın
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:03 Kaynak: İHA
zincirlikuyu, 3. Sayfa
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