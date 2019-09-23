Son Dakika Haberleri: Zincirlikuyu metrobüs durağı asansöründe yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Zincirlikuyu metrobüs durağı asansöründe yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

39 dakika önce

Zincirlikuyu metrobüs durağı asansöründe yangın çıktı.

Zincirlikuyu metrobüs durağı asansöründe yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi., System.String[]

Zincirlikuyu metrobüs durağı asansöründe yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL

Zincirlikuyu, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:49 Kaynak: İHA
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