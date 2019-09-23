Zincirlikuyu Metrobüs durağı asansöründe yangın
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Zincirlikuyu Metrobüs durağı asansöründe yangınİSTANBUL- Zincirlikuyu metrobüs durağı asansöründe yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:07 Kaynak: İHA
Zincirlikuyu Metrobüs durağı asansöründe yangın
İSTANBUL- Zincirlikuyu metrobüs durağı asansöründe yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
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