Zincirlikuyu metrobüs durağında evsizlerin eski eşyaları yandı

İstanbul DHA - ZİNCİRLİKUYU metrobüs durağında çalışmayan asansördeki eski eşyaların yanması sonucu kısa süreli panik yaşandı. Asansördeki eşyaların evsizlere ait olduğu belirtildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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