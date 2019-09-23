Son Dakika Haberleri: Zincirlikuyu metrobüs durağında evsizlerin eski eşyaları yandı
Son Dakika Güncel Haber

Zincirlikuyu metrobüs durağında evsizlerin eski eşyaları yandı

17 dakika önce

ZİNCİRLİKUYU metrobüs durağında çalışmayan asansördeki eski eşyaların yanması sonucu kısa süreli panik yaşandı.

İstanbul DHA - ZİNCİRLİKUYU metrobüs durağında çalışmayan asansördeki eski eşyaların yanması sonucu kısa süreli panik yaşandı. Asansördeki eşyaların evsizlere ait olduğu belirtildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Zincirlikuyu metrobüs durağında evsizlerin eski eşyaları yandı

İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üst geçitten E-5 karayoluna atlayan vatandaş nedeniyle trafik kilitlendi
Seçmenin yüzde 51.8'i İBB Başkanı İmamoğlu'ndan memnun değil TEKNOFEST İstanbul'u 1 milyon 720 bin kişi ziyaret etti Bakan Pakdemirli: Çin'e süt ihracatı için anlaşmayı sağladık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 17:23:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zincirlikuyu metrobüs durağında evsizlerin eski eşyaları yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]