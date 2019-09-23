Zincirlikuyu metrobüs durağında evsizlerin eski eşyaları yandı (2)

Görüntü Dökümü: ------------------------ - İtfaiye ekiplerinden görüntü -Dumanların çıktığı asansör -İtfaiye ekiplerinin müdahalesi -Yerde bulunan yangın söndürme tüpleri -Yanan giysi ve battaniyeler -Genel ve detaylar

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CHP ve İYİ Parti'den IMF açıklaması: Ülkeye Hazine ve Maliye Bakanlığı davet etti, gizli bir görüşme yapmadık