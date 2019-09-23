Son Dakika Haberleri: Zincirlikuyu metrobüs durağında evsizlerin eski eşyaları yandı (1)
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Zincirlikuyu metrobüs durağında evsizlerin eski eşyaları yandı (1)

1 saat önce

ZİNCİRLİKUYU metrobüs durağında çalışmayan asansördeki eski eşyaların yanması sonucu kısa süreli panik yaşandı.

Zincirlikuyu metrobüs durağında evsizlerin eski eşyaları yandı (1), System.String[]

İstanbul DHA - ZİNCİRLİKUYU metrobüs durağında çalışmayan asansördeki eski eşyaların yanması sonucu kısa süreli panik yaşandı. Asansördeki eşyaların evsizlere ait olduğu belirtildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:20 Kaynak: DHA
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