Son Dakika Haberleri: Zincirlikuyu metrobüs durağında insan seli
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Zincirlikuyu metrobüs durağında insan seli

1 saat önce

Zincirlikuyu metrobüs durağında insan seliİSTANBUL - Zincirlikuyu metrobüs durağında akşam iş çıkış saatlerinde oluşan yoğunluk vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Zincirlikuyu metrobüs durağında insan seli

İSTANBUL - Zincirlikuyu metrobüs durağında akşam iş çıkış saatlerinde oluşan yoğunluk vatandaşlara zor anlar yaşattı. Durakta insan seli oluştu.

Zincirlikuyu metrobüs durağında akşam iş çıkış saatlerinde aşırı yoğunluk yaşandı. Durakta oluşan insan seli vatandaşlara zor anlar yaşattı. Metrobüs hattını kullanmak isteyen vatandaşlar üst geçitlerde ve metrobüs girişlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Zincirlikuyu metrobüs durağında insan seli

Zincirlikuyu, Genel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:32 Kaynak: İHA
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