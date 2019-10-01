Zincirlikuyu metrobüs durağında insan seli
1 saat önce
Zincirlikuyu metrobüs durağında insan seliİSTANBUL - Zincirlikuyu metrobüs durağında akşam iş çıkış saatlerinde oluşan yoğunluk vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:32 Kaynak: İHA
Zincirlikuyu metrobüs durağında insan seli
İSTANBUL - Zincirlikuyu metrobüs durağında akşam iş çıkış saatlerinde oluşan yoğunluk vatandaşlara zor anlar yaşattı. Durakta insan seli oluştu.
Zincirlikuyu metrobüs durağında akşam iş çıkış saatlerinde aşırı yoğunluk yaşandı. Durakta oluşan insan seli vatandaşlara zor anlar yaşattı. Metrobüs hattını kullanmak isteyen vatandaşlar üst geçitlerde ve metrobüs girişlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.
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