Son Dakika Haberleri: Zincirlikuyu metrobüs durağında yangın paniği
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Zincirlikuyu metrobüs durağında yangın paniği

2 saat önce

Zincirlikuyu metrobüs durağında bulunan asansörde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Zincirlikuyu metrobüs durağında yangın paniği, System.String[]

Zincirlikuyu metrobüs durağında bulunan asansörde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın kısa sürede söndürüldü.


Zincirlikuyu Metrobüs durağında bulunan bir asansörde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Sokakta kalan vatandaşların asansör çevresinde bulunan kıyafetleri yandı. Polis ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Zincirlikuyu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emniyet kemeri yerine toka taktı, kazada öldü
Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirerek tepki çeken hakimin, bir videosu ortaya çıktı "Nasıl çektirmek istersiniz?" sorusunu duyunca fotoğrafçıyı kurşuna dizdi Eşini birliğine teslim edip dönen kadın, kazada çocuğu ile can verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 19:16:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zincirlikuyu metrobüs durağında yangın paniği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]