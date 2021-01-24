Zincirlikuyu'nda boş yolda zincirleme kaza - Son Dakika

Zincirlikuyu'nda boş yolda zincirleme kaza

24.01.2021 11:42

Zincirlikuyu'nda boş yolda zincirleme kaza Zincirlikuyu'nda kısıtlamaya rağmen boş olan yolda 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Zincirlikuyu'nda boş yolda zincirleme kaza

İSTANBUL - Zincirlikuyu'nda kısıtlamaya rağmen boş olan yolda 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kaza Zincirlikuyu'nda Maslak istikametindeki varyant yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Fiat Linea marka otomobil yanında seyreden Renault Kangoo marka otomobile çarptı. Darbe alan Renault Kangoo marka hafifi ticari araçta önünde seyreden Fiat Albea marka araca çarptı. Kazaya karışan otomobiller bariyerlere çarparak durabildi. Kazada şans ederi yaralanan olmazken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazaya ilişkini incelme başlatıldı.

Zincirlikuyu'nda boş yolda zincirleme kaza
Zincirlikuyu'nda boş yolda zincirleme kaza
Zincirlikuyu'nda boş yolda zincirleme kaza
Zincirlikuyu'nda boş yolda zincirleme kaza

Zincirlikuyu, Maslak, Fiat, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zincirlikuyu'nda boş yolda zincirleme kaza - Son Dakika


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