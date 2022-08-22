Beylikdüzü - Zincirlikuyu seferi yapan bir metrobüste sabah saatlerinde meydana gelen olaya göre, bir kişi, kadın yolcunun fotoğraflarını izinsiz şekilde çekti. Kadının durumu fark etmesi üzerine yolcular, şüphelinin cep telefonunu açmasını istedi.

Kaynak: DHA

Zincirlikuyu, Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Metrobüste bir kadının fotoğraflarını çeken sapık tokadı yedi! O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.