Metrobüste bir kadının fotoğraflarını çeken sapık tokadı yedi! O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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Metrobüste bir kadının fotoğraflarını çeken sapık tokadı yedi! O anlar kameraya yansıdı

22.08.2022 16:40

Beylikdüzü-Zincirlikuyu hattındaki metrobüste seyahat eden bir kadın, fotoğraflarının çekildiğini iddia etti. Bunun üzerine yolcuların inceleme yaptığı telefonda fotoğraflarını gören kadın, sapığa tokat attı. Yaşananlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü - Zincirlikuyu seferi yapan bir metrobüste sabah saatlerinde meydana gelen olaya göre, bir kişi, kadın yolcunun fotoğraflarını izinsiz şekilde çekti. Kadının durumu fark etmesi üzerine yolcular, şüphelinin cep telefonunu açmasını istedi.

TELEFONDA FOTOĞRAFLARI GÖRDÜLER

Cep telefonunda çekilen fotoğrafların bulunması üzerine yolcular tepki gösterdi. Bu sırada fotoğrafları çekilen kadın şüpheliye tokat attı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: DHA

Zincirlikuyu, Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Metrobüste bir kadının fotoğraflarını çeken sapık tokadı yedi! O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

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