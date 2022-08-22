Beylikdüzü - Zincirlikuyu seferi yapan bir metrobüste sabah saatlerinde meydana gelen olaya göre, bir kişi, kadın yolcunun fotoğraflarını izinsiz şekilde çekti. Kadının durumu fark etmesi üzerine yolcular, şüphelinin cep telefonunu açmasını istedi.
Cep telefonunda çekilen fotoğrafların bulunması üzerine yolcular tepki gösterdi. Bu sırada fotoğrafları çekilen kadın şüpheliye tokat attı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Metrobüste bir kadının fotoğraflarını çeken sapık tokadı yedi! O anlar kameraya yansıdı - Son Dakika