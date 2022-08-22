Metrobüste taciz iddiası ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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Metrobüste taciz iddiası ortalığı karıştırdı

22.08.2022 16:43

Zincirlikuyu seferi yapan metrobüste bir kadının fotoğraflarını çektiği iddia edilen kişi, diğer yolculara yakalandı.

Zincirlikuyu seferi yapan metrobüste bir kadının fotoğraflarını çektiği iddia edilen kişi, diğer yolculara yakalandı. Kadın, fotoğraflarını çektiği iddia edilen yabancı uyruklu kişiye tokat atarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Beylikdüzü - Zincirlikuyu seferi yapan bir metrobüste yaşandı. İddiaya göre, bir kişi, kadın yolcunun fotoğraflarını izinsiz şekilde çekti. Kadının durumu fark etmesi üzerine yolcular, şüphelinin cep telefonunu açmasını istedi. Cep telefonunda çekilen fotoğrafların bulunması üzerine yolcular tepki gösterdi. Bu sırada fotoğrafları çekilen kadın şüpheliye tokat attı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


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Kaynak: DHA

Zincirlikuyu, Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Metrobüste taciz iddiası ortalığı karıştırdı - Son Dakika

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