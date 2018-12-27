Zincirsiz Sürücüler Yollarda Kaldı
39 dakika önce
Sert kış şartlarına rağmen zincirsiz yola çıkan ağır tonajlı araçlar, Sivas-Erzincan karayolu Kızıldağ geçidinde sorun yaşadı.
Sert kış şartlarına rağmen zincirsiz yola çıkan ağır tonajlı araçlar, Sivas- Erzincan
karayolu Kızıldağ geçidinde sorun yaşadı.
Sivas'ta etkili olan soğuk hava ve kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Zincirsiz yola giren ağır tonajlı araçlar Sivas-Erzincan karayolu Kızıldağ geçidinde sorun yaşadı. Birçok araç sürücüsü kaygan yolda ilerleyemeyip yol kenarında saatlerce beklemek zorunda kaldı. Türk Kızılayı
Sivas Şubesi ekipleri tarafından yolda kalan sürücülere bisküvi, meşrubat ve su ikram edildi. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:44 Kaynak: İHA
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