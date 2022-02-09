Üye Girişi
ZİNCİRSİZ VE KIŞ LASTİĞİ OLMAYAN ARAÇLAR, ULAŞIMI ENGELLİYOR - Son Dakika

ZİNCİRSİZ VE KIŞ LASTİĞİ OLMAYAN ARAÇLAR, ULAŞIMI ENGELLİYOR

09.02.2022 12:19

DENİZLİ'de bu sabah başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu.

DENİZLİ'de bu sabah başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Kenti Antalya ve Muğla'ya bağlayan kara yolunda zincirsiz ve kış lastiği olmayan araçlar, yolda kalınca trafik durma noktasına geldi.

Kar yağışı özellikle Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan kara yolunun Cankurtaran ile Kazıkbeli mevkilerinde etkili oldu. Yola kış lastiği ve zincirsiz çıkan araçlar, kar nedeniyle yolda kaldı. Bazı araçlar da kayarak kaza yaptı. Polis ekipleri kalan araçları iterek yolu açmaya çalışıyor. Ekipler, ayrıca kara yolundan çekiciler ile kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermiyor. Kar kalınlığı 20 santimetreyi aşarken, kara yolunda kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor. Bu arada kar yağışının akşam saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi.

ZİNCİRSİZ VE KIŞ LASTİĞİ OLMAYAN ARAÇLAR, ULAŞIMI ENGELLİYOR
ZİNCİRSİZ VE KIŞ LASTİĞİ OLMAYAN ARAÇLAR, ULAŞIMI ENGELLİYOR
ZİNCİRSİZ VE KIŞ LASTİĞİ OLMAYAN ARAÇLAR, ULAŞIMI ENGELLİYOR
ZİNCİRSİZ VE KIŞ LASTİĞİ OLMAYAN ARAÇLAR, ULAŞIMI ENGELLİYOR
ZİNCİRSİZ VE KIŞ LASTİĞİ OLMAYAN ARAÇLAR, ULAŞIMI ENGELLİYOR
ZİNCİRSİZ VE KIŞ LASTİĞİ OLMAYAN ARAÇLAR, ULAŞIMI ENGELLİYOR
ZİNCİRSİZ VE KIŞ LASTİĞİ OLMAYAN ARAÇLAR, ULAŞIMI ENGELLİYOR
ZİNCİRSİZ VE KIŞ LASTİĞİ OLMAYAN ARAÇLAR, ULAŞIMI ENGELLİYOR
ZİNCİRSİZ VE KIŞ LASTİĞİ OLMAYAN ARAÇLAR, ULAŞIMI ENGELLİYOR
ZİNCİRSİZ VE KIŞ LASTİĞİ OLMAYAN ARAÇLAR, ULAŞIMI ENGELLİYOR
ZİNCİRSİZ VE KIŞ LASTİĞİ OLMAYAN ARAÇLAR, ULAŞIMI ENGELLİYOR

YORUMLAR
500

Denizli, Antalya, Muğla, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ZİNCİRSİZ VE KIŞ LASTİĞİ OLMAYAN ARAÇLAR, ULAŞIMI ENGELLİYOR - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:27 Kaçak kazı yapan şahıslar siyah tavuk kesmiş! Nedeni ise daha da dehşet verici
12:24 Yeni düzenleme geliyor! Elektrik faturalarında kilovat sınırı ve vergilendirmeyle ilgili değişiklik gündemde
12:15 Epilasyon merkezindeki silahlı kavgada yeni detay! Olay yanlış anlamadan çıkmış
12:11 Suikast sonucu öldürülen Halil Falyalı'nın küçük oğlunun hayrete düşüren fotoğrafları! Lüks araçlarla direksiyon başında poz
12:06 2. Kadir Şeker vakasında tahliye! Eşini ve kızını bıçaklayan adamı engellerken yaralayan genç serbest bırakıldı
11:58 Pandemi'de çalıştıkları için şirket, çalışanlarını tatile gönderiyor!
11:53 Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde neler oldu? Han, Ceylin ile ilgili ne karara vardı?
11:52 Falyalı öldürüldü, Sedat Peker'in iddiaları yeniden hatırlandı! "Ortadoğu'nun uyuşturucu patronu" demişti!
11:48 Yaralı şoförün annesi konuştu: Şafak Bey vurulunca şaşırmış!
11:35 Artık bir çay ve kahveyle akşama kadar oturulamayacak! Restoranlarda açılış ücreti dönemi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 12:40:56. #1.12#
SON DAKİKA: ZİNCİRSİZ VE KIŞ LASTİĞİ OLMAYAN ARAÇLAR, ULAŞIMI ENGELLİYOR - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement